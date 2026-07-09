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Eri Cahyadi Ancam Copot Camat-Lurah yang Abai, Parkir Liar Jadi Sorotan

Kamis, 09 Juli 2026 – 21:00 WIB
Eri Cahyadi Ancam Copot Camat-Lurah yang Abai, Parkir Liar Jadi Sorotan - JPNN.com Jatim
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan 32 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya pada Kamis (9/7). Foto: Diskominfo Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta Camat dan Lurah lebih pro aktif terhadap permasalahan yang terjadi di wilayahnya. Salah satu yang menjadi sorotan adalah terkait penataan pedestrian (trotoar) dan pengelolaan parkir.

Pengarahan itu disampaikan kepada 32  Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Surabaya yang baru saja dirotasi, Kamis (9/7).

Eri menegaskan pendestrian adalah hak kenyamanan warga Kota Pahlawan untuk berjalan kaki, bukan tempat parkir kendaraan yang bisa merusak fasilitas umum (fasum).

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Maka dari itu, lurah dan camat diminta melakukan memantau titik-titik parkir di wilayahnya.

“Apabila menemukan jukir binaan Dishub membiarkan motor parkir di atas pedestrian, berikan teguran maksimal dua kali. Jika melanggar ketiga kalinya, rekomendasikan langsung ke Dishub untuk dicopot dan diganti,” kata Eri.

Eri juga memerintahkan untuk langsung menutup tempat parkir yang tidak berizin dan yang menarik tarif di atas ketentuan.

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"Tidak perlu ada peringatan satu atau dua kalau tidak ada izin, langsung tutup. Itu yang harus dilakukan ASN,” tegasnya.

Dia juga meminta, Lurah diminta berani berinovasi dengan mengajak pemilik usaha membuat surat pernyataan agar ikut menjaga pedestrian di depan tempat usaha mereka dari parkir liar.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengancam mencopot camat dan lurah yang abai. Jukir parkir di trotoar diminta ditegur, parkir ilegal langsung ditutup
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TAGS   Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya instruksi eri cahyadi rotasi jabatan pemkot surabaya

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