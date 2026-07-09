Imbas Dugaan Pungli SWK, Wali Kota Eri Copot Lurah Tambak Wedi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mencopot Lurah Tambak Wedi Muchamad Yusufian imbas kasus dugaan pungutan liar (pungli) kepada pedagang yang terjadi di Sentra Wisata Kuliner (SWK) di kawasan tersebut.

Kini, Muchamad Yusufian ditugaskan menjadi Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo.

Eri menyayangkan sikap lurah yang mengaku tidak tahu adanya praktik pungli tersebut. Dia berdalih bahwa pengelolaan sudah diserahkan ke paguyuban atau koperasi.

"Dia tidak tahu karena tidak pernah tanya langsung ke pedagang, tanyanya kepada paguyuban. Katanya aman, sering ngopi di tempat itu, tetapi tidak tahu kalau pedagang ditariki uang. Ini kan membingungkan. Ke mana hadirnya pemerintah terutama lurah daerah tersebut,” kata Eri ditemui usai pelantikan dan sumpah jabatan di Graha Sawunggaling pada Kamis (9/7).

Eri menyebutkan ada sekitar empat hingga lima pedagang yang menjadi korban dugaan pungli tersebut. Mereka mengaku dipaksa membayar untuk bisa masuk, dan ada yang tidak bisa berjualan karena tidak mampu membayar.

Adanya perbedaan pengakuan antara pihak yang diduga menerima dan membayar, Pemkot Surabaya menyerahkan sepenuhnya kasus ini ke jalur hukum.

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"Kami sudah membuat laporan ke Polrestabes Surabaya. Semoga ini cepat segera berjalan dan diputuskan," katanya.

Eri menegaskan kasus ini harus menjadi pelajaran berharga bagi seluruh kepala dinas, kepala bagian, camat, hingga lurah di Kota Pahlawan. Dia meminta seluruh jajarannya untuk tidak hanya fokus pada urusan administrasi, tetapi aktif turun ke lapangan dan mendengar langsung keluhan warga.