Jelang Tahun Ajaran Baru, Toko Seragam Sekolah Surabaya Mulai Diserbu Pembeli

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sejumlah toko seragam sekolah di kawasan Jalan Pandegiling, Surabaya mulai dipadati pembeli menjelang dimulainya Tahun Ajaran Baru 2026/2027.

Sejak dua hari terakhir, orang tua bersama anak-anak tampak antre memilih seragam sekolah baru. Mereka tak hanya membeli seragam, tetapi juga melengkapi kebutuhan lain seperti topi, dasi, hingga atribut sekolah.

Salah seorang pembeli, Yuni (32), mengaku sengaja datang untuk membeli seragam baru bagi anaknya yang akan naik ke kelas 3 sekolah dasar (SD). Menurutnya, seragam lama sudah tidak lagi muat karena sang anak bertambah tinggi.

"Cari ukuran baru karena anaknya tambah tinggi, jadi harus ganti. Beli lengkap seragam merah putih sama pramuka," ujar Yuni, Selasa (7/7).

Yuni sengaja mengajak anaknya agar bisa langsung mencoba seragam sebelum dibeli sehingga ukuran yang dipilih benar-benar pas.

"Kalau beli memang harus bawa anaknya, biar pas kalau dipakai," katanya.

Pemilik toko seragam dan perlengkapan sekolah di Jalan PandegilingSolahuddin (76) mengatakan lonjakan pembeli mulai terasa sejak dua hari terakhir. Dia memprediksi jumlah pembeli akan terus meningkat seiring semakin dekatnya hari pertama masuk sekolah.

"Dua hari ini ramai. Biasanya makin ramai kalau sudah dekat waktu masuk sekolah. Pembeli di sini tidak hanya dari Surabaya, tetapi juga dari Gresik dan Sidoarjo," tutur Solahuddin.