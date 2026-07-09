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Jatanras Polda Jatim Buka Sayembara Rp20 Juta Tangkap Terduga Pembunuh ASN Bangkalan

Kamis, 09 Juli 2026 – 19:47 WIB
Jatanras Polda Jatim Buka Sayembara Rp20 Juta Tangkap Terduga Pembunuh ASN Bangkalan - JPNN.com Jatim
Viral sayembara Rp20 juta di TikTok untuk menangkap terduga pembunuh ASN Bangkalan. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pernyataan anggota Jatanras Ditreskrimum Polda Jawa Timur, Aipda Sigit Dwi Susanto, soal sayembara penangkapan terduga pembunuh Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Bangkalan, RYS (51), menuai sorotan.

Melalui akun TikTok pribadinya @hellboyjatanraspolda, Aipda Sigit yang akrab disapa Hellboy mengaku menyiapkan hadiah Rp20 juta bagi siapa pun yang berhasil membantu menangkap terduga pelaku berinisial E dalam kondisi hidup.

Menurut Sigit, sayembara tersebut merupakan inisiatif pribadi untuk mempersempit ruang gerak pelaku yang hingga kini masih buron.

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"Pelaku semakin berpindah-pindah. Akhirnya kami inisiatif, inisiatif pribadi untuk mempersempit ruang pelaku bergerak, biar semua netizen peduli," ujar Sigit, Rabu (8/7).

Dia menilai publikasi melalui media sosial dapat membuat pelaku semakin kesulitan mendapatkan tempat persembunyian.

"Kita mau mempersempit ruang gerak pelaku. Masalahnya dia masih ada yang menampung. Kalau viral sekalian, ruang geraknya makin sempit," katanya.

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Namun, pernyataan tersebut dibantah jajaran pimpinan Polda Jatim.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast menegaskan tidak ada sayembara resmi yang digelar institusi kepolisian dalam proses pengejaran terduga pelaku pembunuhan tersebut.

Anggota Jatanras Polda Jatim mengaku membuka sayembara Rp20 juta untuk menangkap terduga pembunuh ASN Bangkalan. Namun, pimpinan membantahnya.
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TAGS   pembunuhan asn bangkalan sayembara pelaku pembunuhan Polda Jatim jatanras polda jatim asn bangkalan dibunuh penemuan mayat bandara Juanda sekretaris dinas prkp bangkalan

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