Bank Mandiri Taspen Buka Suara soal Dugaan Investasi Bodong yang Libatkan Eks Pegawai

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Bank Mandiri Taspen memastikan seluruh layanan perbankan di Kantor Cabang Purwokerto tetap beroperasi normal meski sempat ada aksi penyampaian aspirasi dari sejumlah nasabah yang mengaku menjadi korban dugaan penipuan berkedok investasi.

Corporate Secretary Bank Mandiri Taspen Tulus P Hutabarat mengatakan perusahaan menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Di sisi lain, bank juga memastikan keamanan dan kenyamanan nasabah yang melakukan transaksi tetap terjaga.

"Seluruh layanan perbankan di Kantor Cabang Purwokerto, mulai dari teller, customer service, hingga ATM tetap beroperasi penuh sesuai jam operasional reguler," kata Tulus dalam keterangan tertulis di Surabaya, Kamis (9/7).

Menurutnya, Bank Mandiri Taspen turut berempati kepada para nasabah yang menjadi korban dalam kasus dugaan penipuan yang diduga melibatkan oknum mantan pegawai bank tersebut.

Kasus itu, kata Tulus, telah dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Pihaknya juga menghormati proses penyelidikan dan penyidikan yang kini sedang berlangsung.

Sebagai bentuk komitmen membantu penyelesaian perkara, Bank Mandiri Taspen membuka posko layanan khusus bagi para nasabah terdampak.

"Selain memberikan informasi, kami juga menyediakan data yang dibutuhkan untuk mendukung proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum," ujarnya.

Bank Mandiri Taspen berharap para korban turut bekerja sama dengan melaporkan kejadian yang dialami guna mempercepat proses penanganan kasus oleh Polresta Banyumas dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).