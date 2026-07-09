Bus Mira Tabrak Innova dan Motor di Balongbendo Sidoarjo, Satu Orang Tewas

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Kecelakaan lalu lintas melibatkan Bus Mira, mobil Toyota Innova, dan sepeda motor Honda terjadi di Jalan Raya Seduri, tepatnya di tikungan timur Pos PJR Desa Seduri, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Kamis (9/7) sekitar pukul 05.20 WIB.

Akibat kecelakaan tersebut, satu orang tewas dan tiga lainnya mengalami luka-luka.

Kapolsek Balongbendo Kompol Sunari mengatakan kecelakaan bermula saat Bus Mira bernomor polisi S-7285-US yang dikemudikan Afthony Ilman Sholdyan P (37) melaju dari arah Surabaya menuju Mojokerto.

Saat tiba di lokasi kejadian, bus diduga berusaha mendahului dump truck yang identitasnya belum diketahui.

"Pada saat mendahului dump truck, Bus Mira bertabrakan dengan mobil Toyota Innova bernomor polisi AG-1767-SL yang datang dari arah berlawanan, yakni Mojokerto menuju Surabaya," ujar Sunari.

Benturan keras membuat mobil Innova kembali tertabrak sepeda motor Honda bernomor polisi S-6489-OCJ yang dikendarai Rohmat (67) yang juga melaju dari arah Mojokerto menuju Surabaya.

Akibat kecelakaan itu, pengemudi Innova, Agung Prasetiyoadi (53) warga Kranggan, Kota Mojokerto, meninggal dunia.

Sementara itu, pengemudi Bus Mira Afthony Ilman Sholdyan mengalami luka pada kedua kaki dan menjalani perawatan di RSU Anwar Medika, Balongbendo.