BP Consulting Group Beberkan Strategi Agar Bisnis Tetap Untung dan Berkelanjutan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - BP Consulting Group mengajak para pemimpin perusahaan untuk tidak hanya berfokus mengejar pertumbuhan bisnis, tetapi juga memperkuat fondasi organisasi agar mampu menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan menguntungkan.

Pesan tersebut menjadi fokus utama dalam Town Hall 2026 bertajuk Beyond Growth: What's Your Next Smart Move? yang digelar di Surabaya. Kegiatan itu digelar sebagai respons terhadap tantangan dunia usaha yang semakin kompleks.

Founder dan Managing Partner BP Consulting Group Anthony Soehartono mengatakan banyak perusahaan mampu mencatatkan pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, tidak sedikit yang mulai menghadapi tantangan berupa penurunan profitabilitas, loyalitas pelanggan, hingga daya saing.

"Sebagai konsultan bisnis, kami melihat bahwa kecepatan pertumbuhan sangat penting, tetapi sekadar cepat saja tidak lagi cukup," kata Anthony dalam keterangan tertulis, Kamis (9/7).

Menurut dia, tantangan bagi para pemimpin bisnis saat ini bukan hanya bagaimana mempercepat pertumbuhan, melainkan menentukan langkah strategis agar perusahaan tetap relevan, tangguh, dan mampu menghadapi perubahan.

Anthony menilai perusahaan yang mampu memenangkan persaingan ke depan adalah mereka yang memahami kebutuhan pasar, mengambil keputusan berbasis data, memperkuat organisasi, serta mengeksekusi strategi secara disiplin.

Selama lebih dari satu dekade, BP Consulting Group mendampingi perusahaan dari berbagai sektor melalui layanan riset pasar, strategi bisnis, strategi pertumbuhan, penguatan loyalitas pelanggan, pengembangan merek, peningkatan operasional, hingga transformasi organisasi.

Selain membahas tantangan dunia usaha, Town Hall 2026 juga menjadi momentum bagi BP Consulting Group memperkuat kapabilitas riset, analisis bisnis, pengembangan kompetensi konsultan, serta menghadirkan solusi yang berorientasi pada hasil bisnis yang terukur.