Muktamar ke-35 NU di Jombang, Ponpes Tambakberas Klaim Siap Tampung 6.000 Peserta

jatim.jpnn.com, JOMBANG - Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang, mulai mematangkan persiapan sebagai tuan rumah Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang dijadwalkan berlangsung pada 27-31 Agustus 2026.

Sejumlah sarana dan prasarana disiapkan, mulai dari venue utama, area bazar, tempat istirahat, hingga lahan parkir seluas dua hektare untuk menampung ribuan peserta.

Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Jombang K.H. Abdurrozaq Sholeh mengatakan pihaknya telah membentuk tim kecil untuk menindaklanjuti keputusan PBNU yang menunjuk Bahrul Ulum sebagai tuan rumah Muktamar ke-35 NU.

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"Alhamdulillah kami sudah membentuk tim kecil untuk menindaklanjuti keputusan PBNU terkait ditunjuk sebagai tuan rumah Muktamar ke-35 NU. Secara infrastruktur, Tambakberas sudah sangat siap menyambut kedatangan para muktamirin dari berbagai daerah di Indonesia yang jumlahnya sekitar 6.000 orang," kata Abdurrozaq, Rabu (8/7).

Dia menjelaskan pesantren menyiapkan lahan parkir seluas sekitar dua hektare di kawasan Tambakberas Timur. Lahan tersebut diperkirakan mampu menampung kendaraan para peserta muktamar.

Selain area parkir, panitia juga menyiapkan sejumlah fasilitas pendukung, seperti lokasi bazar, area istirahat, dan beberapa titik kegiatan di lingkungan pesantren.

"Untuk venue sudah kami siapkan di beberapa titik. Ada area lapangan untuk bazar, tempat istirahat, dan parkir. Dalam waktu dekat lahan parkir sekitar dua hektare di Tambakberas Timur juga akan kami selesaikan," ujarnya.

Abdurrozaq mengatakan kegiatan utama Muktamar ke-35 NU akan dipusatkan di Gedung Serbaguna K.H. Hasbullah Said yang berada di kompleks Pondok Pesantren Bahrul Ulum.