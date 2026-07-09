Ramai Dugaan Pungutan Adminduk, Dispendukcapil Surabaya Buka Suara

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya memastikan seluruh layanan administrasi kependudukan (adminduk) diberikan secara gratis. Penegasan tersebut disampaikan menyusul beredarnya informasi di media sosial mengenai dugaan adanya pungutan dalam pengurusan dokumen kependudukan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad menegaskan seluruh layanan administrasi kependudukan, termasuk pengurusan pindah datang, pindah dalam kota, maupun pindah keluar penduduk, tidak dipungut biaya.

"Perlu kami luruskan kepada masyarakat bahwa seluruh pelayanan administrasi kependudukan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Surabaya, termasuk pelayanan pindah datang, pindah dalam kota, maupun pindah keluar penduduk, seratus persen gratis dan tidak dipungut biaya dalam bentuk apa pun," kata Irvan, Rabu (8/7).

Dia menjelaskan ketentuan tersebut telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2022 mengenai Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

"Melalui regulasi tersebut, seluruh masyarakat dapat mengakses layanan administrasi perpindahan penduduk secara mandiri melalui aplikasi Klampid New Generation (KNG) maupun melalui kelurahan tanpa dikenakan biaya apa pun," jelasnya.

Menurut dia, informasi yang beredar di media sosial sebenarnya berkaitan dengan iuran lingkungan seperti kas RT, kas RW, atau uang sinoman yang diterapkan oleh sebagian pengurus lingkungan kepada warga baru.

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Namun, Irvan menegaskan iuran tersebut bukan bagian dari pelayanan administrasi kependudukan, bukan persyaratan yang ditetapkan Disdukcapil, dan bukan penerimaan Pemerintah Kota Surabaya.

"Iuran lingkungan tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan proses pelayanan administrasi kependudukan. Pengurusan dokumen kependudukan tetap dapat dilakukan tanpa dipungut biaya dan tidak boleh dijadikan syarat untuk memperoleh layanan adminduk," ujarnya.