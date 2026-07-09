Pemancing Hilang di Sungai Brantas Tulungagung, Tim SAR Kerahkan 25 Personel

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Tim SAR gabungan mengintensifkan pencarian terhadap Nurkolis Sugiono (45), warga Desa Srikaton, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, yang dilaporkan hilang usai memancing di Sungai Brantas.

Memasuki hari kedua pencarian, sebanyak 25 personel diterjunkan dengan dukungan dua perahu karet milik Basarnas Trenggalek dan BPBD Tulungagung untuk menyisir aliran sungai.

Komandan Tim Operasi SAR Basarnas Trenggalek Ahmad Taufik mengatakan pencarian difokuskan di sepanjang lima kilometer dari lokasi terakhir korban diduga berada.

"Sebanyak 25 personel SAR gabungan dilibatkan dalam pencarian hari kedua," kata Ahmad Taufik, Rabu (8/7).

Selain penyisiran melalui jalur sungai, petugas juga melakukan pencarian di sepanjang bantaran Sungai Brantas guna memperluas area pemantauan.

"Dari 25 personel, sebanyak delapan orang melakukan penyisiran menggunakan perahu karet, sedangkan lainnya menyisir wilayah darat," ujarnya.

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Operasi pencarian turut melibatkan anggota Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) untuk mendukung komunikasi selama proses pencarian hingga wilayah Kabupaten dan Kota Kediri.

Ahmad mengatakan operasi SAR berlangsung hingga pukul 17.00 WIB. Apabila korban belum ditemukan, pencarian akan dilanjutkan pada hari berikutnya.