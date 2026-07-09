Heboh Sumur Bor Mengeluarkan Gas di Sampang, Area Dipasang Garis Polisi

jatim.jpnn.com, SAMPANG - Petugas Polres Sampang memasang garis polisi di lokasi sumur bor milik warga yang mengeluarkan gas di Dusun Solong Timur, Desa Karanggayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi potensi bahaya sekaligus mencegah masyarakat mendekati lokasi sebelum ada hasil pemeriksaan lebih lanjut.

Kasi Humas Polres Sampang AKP Eko Puji Waluyo mengatakan pemasangan garis polisi dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.

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"Pemasangan garis polisi ini kami lakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan dinas terkait di lingkungan Pemkab Sampang dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan," kata Eko, Rabu (8/7).

Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sampang Mohammad Hozin menjelaskan pengeboran sumur dilakukan sejak 1 Juli 2026 dan memasuki tahap uji coba pada 6 Juli setelah mencapai kedalaman sekitar 42 meter.

Pada awal uji coba, sumur masih mengeluarkan air seperti biasa. Namun sekitar pukul 13.00 WIB, air yang keluar mulai berbau gas dan diketahui mudah terbakar.

"BPBD langsung melakukan asesmen di lokasi bersama unsur terkait. Penanganan awal dilakukan dengan menambah pipa paralon setinggi dua meter agar semburan api lebih terkendali dan area sekitar lebih aman," katanya.

Selain itu, BPBD berkoordinasi dengan TNI, Polri, pemerintah kecamatan, serta warga setempat untuk mengantisipasi potensi bahaya.