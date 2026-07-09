Heboh Penemuan Benda Mirip Rudal di Sungai Blitar, Polisi Pasang Garis Polisi

jatim.jpnn.com, BLITAR - Polres Blitar Kota menerjunkan tim Penjinak Bom (Jibom) Brimob Polda Jawa Timur untuk menindaklanjuti penemuan benda yang diduga roket atau rudal di aliran Sungai Lahar, Jalan Manggar, Kelurahan Sukorejo, Kota Blitar, Rabu (8/7).

Kasi Humas Polres Blitar Kota AKP Samsul Anwar mengatakan koordinasi dengan tim Jibom dilakukan segera setelah polisi menerima laporan dari warga mengenai penemuan benda logam mencurigakan tersebut.

"Benda tersebut diduga roket atau rudal, kami langsung berkoordinasi dengan Unit Jibom Brimob Polda Jatim yang berada di Kediri," kata Samsul.

Benda itu pertama kali ditemukan seorang warga yang sedang mencari ikan di sungai. Awalnya, warga mengira benda yang diinjaknya merupakan batu.

Namun setelah disinari menggunakan senter, terlihat benda berbahan logam berbentuk lonjong dengan empat sirip pada salah satu ujungnya.

Benda tersebut diperkirakan memiliki panjang sekitar 18 sentimeter. Kondisinya sudah berkarat, sebagian masih tertancap di dasar sungai dan terjepit batu berukuran besar.

Karena khawatir berbahaya, warga tidak berani memindahkan benda tersebut dan melaporkannya kepada ketua RT. Informasi itu kemudian diteruskan kepada pihak kepolisian melalui perangkat kelurahan dan Bhabinkamtibmas.

Samsul mengatakan hingga kini proses evakuasi masih mengalami kendala karena posisi benda masih tertancap di dasar sungai.