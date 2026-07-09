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Cuaca Malang Hari ini, Pagi-Siang Cerah, Sore dan Malam Cerah-Berangin

Kamis, 09 Juli 2026 – 11:26 WIB
Cuaca Malang Hari ini, Pagi-Siang Cerah, Sore dan Malam Cerah-Berangin - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Kamis (9/7) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai malam cuaca di seluruh kawasan cerah.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi serupa.

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Pagi dan siang cuaca di seluruh kawasan cerah hingga berawan.

Sore dan malamnya cerah hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 15-31 derajat celsius.

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Untuk kecepatan angin dominan dari timur menuju tenggara dengan kecepatan 27 kilometer per jam.

Demikian ramalan cuaca di Malang hari ini. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)

Ramalan cuaca Malang hari ini, pagi sampai malam diramalkan cerah hingga berangin.

Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra

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