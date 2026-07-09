Cuaca Surabaya Hari ini, Cerah di Seluruh Kawasan Seharian, Siang Bakal Panas Menyengat
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Kamis (9/7).
Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah.
Siang sampai malam masih cerah di seluruh kawasan.
BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-35 derajat celsius.
Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 27 kilometer per jam.
Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan cerah selama seharian.
Masyarakat diimbau tetap membawa air minum lebih agar tidak dehidrasi.
Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)
Ramalan cuaca Surabaya hari ini, pagi sampai malam bakal cerah di seluruh kawasan.
Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra
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