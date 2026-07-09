Cuaca Jawa Timur 9 Juli 2026, Pagi-Malam Wilayah Berikut Diguyur Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis (9/7).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Lumajang. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya Lumajang masih diguyur gerimis. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan.

Sorenya gerimis masih mengguyur Lumajang. Wilayah lainnya cerah hingga berangin.

Malamnya masih gerimis di Lumajang. Wilayah lainnya cerah hingga berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 14-34 derajat celsius.



Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 27 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)