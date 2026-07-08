JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini SIER Bantu 12 Kampung di Surabaya Menuju Zero Waste, Salurkan Puluhan Komposter

SIER Bantu 12 Kampung di Surabaya Menuju Zero Waste, Salurkan Puluhan Komposter

Rabu, 08 Juli 2026 – 21:00 WIB
SIER Bantu 12 Kampung di Surabaya Menuju Zero Waste, Salurkan Puluhan Komposter - JPNN.com Jatim
SIER memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan menyerahkan 30 komposter dan 12 dropbox sampah kepada kampung peserta ProKlim. Foto: Dok. PT SIER

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT SIER menunjukkan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dengan menyalurkan bantuan sarana pengelolaan sampah kepada 12 RW di Kota Surabaya 

Bantuan tersebut berupa 12 unit dropbox sampah anorganik dan 30 unit komposter untuk mengolah sampah organik. Program ini merupakan bentuk kolaborasi SIER dengan Pemerintah Kota Surabaya dalam memperkuat kesiapan kampung-kampung menuju ProKlim kategori Utama dan Lestari.

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT SIER, Yogi Widi Kurniawan, kepada Kepala Bidang Kebersihan dan Pemberdayaan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, Wasis Sutikno, di Wisma SIER, Rabu (8/7).

Baca Juga:

Sebanyak 12 RW penerima bantuan tersebar di 12 kelurahan, yakni Rungkut Kidul, Wonorejo, Tambaksari, Kapasari, Bulak Banteng, Tanjung Perak, Sukomanunggal, Pakal, Wonokromo, Manukan Kulon, Menanggal, dan Dukuh Menanggal.

Yogi mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari komitmen SIER dalam mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat sekaligus mendukung terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan.

"PT SIER percaya pengelolaan lingkungan yang baik harus dimulai dari masyarakat. Melalui bantuan dropbox dan komposter ini, kami berharap kampung-kampung binaan semakin siap menghadapi penilaian ProKlim sekaligus membangun budaya pengelolaan sampah yang berkelanjutan," ujarnya.

Baca Juga:

Sementara itu, Kepala Bidang Kebersihan dan Pemberdayaan DLH Kota Surabaya, Wasis Sutikno, mengapresiasi kontribusi SIER dalam mendukung program lingkungan di Kota Pahlawan.

Menurutnya, bantuan tersebut sangat membantu kampung-kampung yang tengah dipersiapkan mengikuti ProKlim tingkat nasional.

PT SIER menyalurkan bantuan komposter dan dropbox sampah kepada 12 RW di Surabaya untuk mendukung Program Kampung Iklim tingkat nasional.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   PT SIER SIER ProKlim Surabaya program kampung iklim komposter TJSL SIER kampung ramah lingkungan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU