SIER Bantu 12 Kampung di Surabaya Menuju Zero Waste, Salurkan Puluhan Komposter

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT SIER menunjukkan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dengan menyalurkan bantuan sarana pengelolaan sampah kepada 12 RW di Kota Surabaya

Bantuan tersebut berupa 12 unit dropbox sampah anorganik dan 30 unit komposter untuk mengolah sampah organik. Program ini merupakan bentuk kolaborasi SIER dengan Pemerintah Kota Surabaya dalam memperkuat kesiapan kampung-kampung menuju ProKlim kategori Utama dan Lestari.

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT SIER, Yogi Widi Kurniawan, kepada Kepala Bidang Kebersihan dan Pemberdayaan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, Wasis Sutikno, di Wisma SIER, Rabu (8/7).

Sebanyak 12 RW penerima bantuan tersebar di 12 kelurahan, yakni Rungkut Kidul, Wonorejo, Tambaksari, Kapasari, Bulak Banteng, Tanjung Perak, Sukomanunggal, Pakal, Wonokromo, Manukan Kulon, Menanggal, dan Dukuh Menanggal.

Yogi mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari komitmen SIER dalam mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat sekaligus mendukung terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan.

"PT SIER percaya pengelolaan lingkungan yang baik harus dimulai dari masyarakat. Melalui bantuan dropbox dan komposter ini, kami berharap kampung-kampung binaan semakin siap menghadapi penilaian ProKlim sekaligus membangun budaya pengelolaan sampah yang berkelanjutan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Kebersihan dan Pemberdayaan DLH Kota Surabaya, Wasis Sutikno, mengapresiasi kontribusi SIER dalam mendukung program lingkungan di Kota Pahlawan.

Menurutnya, bantuan tersebut sangat membantu kampung-kampung yang tengah dipersiapkan mengikuti ProKlim tingkat nasional.