Unusa Latih 310 Guru Surabaya Gunakan AI, Dorong Pembelajaran Lebih Kreatif

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya bersama Dinas Pendidikan Kota Surabaya menggelar pelatihan peningkatan kompetensi guru yang diikuti 310 guru SD dan SMP, Selasa (7/7). Pelatihan digelar secara luring dan daring selama tiga hari itu mengusung tema 'Transformasi Pembelajaran di Era Digital untukMewujudkan Guru Inovatif dan Berdampak'.

Dosen Program Magister Pendidikan Dasar Unusa Dr Asmaul Lutfauziah menjelaskan dalam pelatihan ini para guru mendapatkan materi tentang perkembangan teknologi digital, khususnya pemanfaatanArtificial Intelligence (AI) dalam proses pembelajaran.

Para peserta tidak hanya diperkenalkan manfaat AI dalam pendidikan, tetapi juga dibekali keterampilan praktis mengembangkan bahan ajar digital, media pembelajaran interaktif, hingga membangun Learning Management System (LMS) berbasis AI tanpa harusmemiliki kemampuan pemrograman (coding).

"Pelatihan juga mengajak guru memanfaatkan teknologi secara bijak tanpamenghilangkan peran guru sebagai pendidik utama," katanya.

Salah satu materi yang mendapat perhatian peserta adalah Science Storybook Berbantuan AI.

Konsep Science Storybook memadukan sains dengan cerita sehingga materi yang selama ini dianggap sulit dapatdipahami melalui alur cerita yang dekat dengan kehidupananak. Dengan dukungan AI, guru lebih mudah menyusuncerita, ilustrasi, hingga aktivitas belajar yang sesuai dengancapaian pembelajaran.

"Anak-anak pada dasarnya menyukai cerita. Ketika konsep sains dikemas dalam bentuk cerita yang menarik, mereka lebih mudah memahami sekaligus mengingat materi. AI dapat membantu guru mempercepat penyusunan bahanajar, namun kreativitas dan sentuhan pedagogis tetap beradadi tangan guru," jelas Asmaul.

Sementara itu, Dekan FKIP Unusa Dr. Nafiah memperkenalkan pemanfaatan AI untuk membangunLearning Management System (LMS) dan media pembelajaran interaktif tanpa coding.