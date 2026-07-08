Ekspansi Bisnis Berkelanjutan, Baba Rafi Enterprise Terima Penghargaan di Mojokerto

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Baba Rafi Enterprise menerima piagam penghargaan Excellence in Sustainable Business Growth & Economic Impact dari PT Kabar Terdepan Indonesia di Kota Mojokerto. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi tertinggi atas konsistensi dan komitmen nyata Baba Rafi Enterprise dalam menjaga ritme pertumbuhan bisnis yang sehat, adaptif, serta inklusif.

Founder sekaligus CEO Baba Rafi Enterprise Hendy Setiono menjelaskan penghargaan yang diterima ini karena Baba Rafi dinilai sukses memberikan efek domino perekonomian yang signifikan bagi masyarakat lokal, perluasan lapangan kerja, hingga penguatan ekosistem Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di berbagai daerah.

"Penghargaan ini merupakan buah dari kerja keras serta sinergi seluruh tim di Baba Rafi Enterprise, para mitra waralaba, dan tentunya jutaan pelanggan setia kami di seluruh penjuru Indonesia," kata Hendy dalam keterangan pers yang diterima, Rabu (8/7).

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Hendy menjelaskan bahwa sejak awal perusahaan yang digagas itu berkomitmen memberikan dampak ekonomi dari kalangan bawah hingga atas.

"Kami bukan sekadar membangun bisnis kuliner yang menguntungkan secara komersial, melainkan bisnis yang berkelanjutan (sustainable) dan mampu menggerakkan ekonomi akar rumput di setiap wilayah tempat kami berekspansi," katanya.

Proses seleksi dan kurasi penghargaan yang dilakukan oleh tim redaksi serta Dewan Juri PT Kabar Terdepan Indonesia ini mengacu pada parameter ketat keberlanjutan usaha di tengah dinamika pasar modern.

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Baba Rafi Enterprise dinilai unggul berkat kemampuannya memadukan strategi digitalisasi sistem kemitraan, inovasi menu yang dinamis, serta ketahanan rantai pasok yang solid sehingga tetap tumbuh kokoh melampaui usia dua dekade kiprahnya.

Direktur PT Kabar Terdepan Indonesia Krishna Eko Tanoko, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kontribusi Baba Rafi Enterprise dalam lanskap bisnis nasional sangat menginspirasi pelaku usaha lain.