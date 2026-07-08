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Epson Kenalkan Printer SureColor SC-F20030 di SPE 2026, Kecepatan Cetak 306 M per Jam

Rabu, 08 Juli 2026 – 20:02 WIB
Epson Kenalkan Printer SureColor SC-F20030 di SPE 2026, Kecepatan Cetak 306 M per Jam - JPNN.com Jatim
Senior Pre Sales Engineer Epson Indonesia Virdyansyas Priyo P saat memperkenalkan printer SureColor SC-F20030 di SPE 2026, Rabu (8/7) . Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Epson memperkuat lini solusi percetakan tekstil industri di Indonesia dengan meluncurkan printer dye-sublimation terbaru SureColor SC-F20030 dalam ajang Surabaya Printing Expo (SPE) 2026 di Grand City Convex, Surabaya, Rabu (8/7).

Peluncuran printer berukuran 76 inci itu menjadi bagian dari komitmen Epson mendukung transformasi industri tekstil nasional menuju proses produksi digital yang lebih cepat, efisien, dan berkelanjutan.

Head of Vertical Business Epson Indonesia Ario Aditya mengatakan kebutuhan industri terhadap solusi digital textile printing terus meningkat seiring tuntutan produktivitas dan fleksibilitas produksi.

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"Transformasi digital di industri tekstil bukan lagi sekadar tren, melainkan kebutuhan untuk menjaga daya saing. Pelaku industri kini dituntut mampu memproduksi lebih cepat, lebih fleksibel, dan tetap menjaga kualitas secara konsisten," ujar Ario.

Mengacu pada laporan Epson-IDC Digital Textile Printing Trends in Southeast Asia, teknologi digital dye-sublimation mampu membantu penyedia layanan cetak meningkatkan pertumbuhan pendapatan hingga delapan kali lebih cepat dibandingkan metode sablon konvensional. Teknologi tersebut juga membuka peluang di segmen bernilai tinggi seperti pakaian olahraga, fesyen, dekorasi interior, hingga alas kaki.

SC-F20030 dikembangkan sebagai penerus seri SC-F11030 dengan peningkatan performa yang signifikan. Printer ini mengandalkan delapan printhead PrecisionCore MicroTFP yang mampu menghasilkan kecepatan produksi hingga 306 meter persegi per jam pada resolusi 600 x 600 dpi.

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Peningkatan tersebut memungkinkan pelaku industri memenuhi target produksi dalam skala besar tanpa mengorbankan kualitas hasil cetak.

Untuk mendukung operasional berkelanjutan, Epson membekali printer ini dengan sistem bulk ink berkapasitas 10 liter yang dilengkapi fitur hot swap. Fitur tersebut memungkinkan penggantian tinta tanpa menghentikan proses produksi sehingga dapat meminimalkan downtime.

Epson meluncurkan SureColor SC-F20030 di SPE 2026 Surabaya. Printer tekstil industri ini mampu mencetak hingga 306 meter persegi per jam.
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TAGS   Epson Indonesia printer tekstil epson SureColor SC-F20030 SPE 2026 surabaya printing expo printer industri tekstil Epson textile printer

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