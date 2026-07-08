DPRD Jatim Gelar Nobar Semifinal Piala Dunia 2026, Ada Uston Nawawi & Produk UMKM Gratis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - DPRD Provinsi Jawa Timur menggelar nonton bareng (nobar) semifinal Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Rabu dan Kamis dini hari, 15-16 Juli 2026, di halaman Gedung DPRD Jatim, Surabaya.

Kegiatan ini terbuka untuk masyarakat dan diharapkan menjadi ruang kebersamaan dalam menikmati salah satu ajang sepak bola terbesar di dunia. Selain menyaksikan pertandingan melalui videotron berukuran besar, pengunjung juga akan disuguhi berbagai hiburan, doorprize, hingga produk UMKM gratis bagi 1.000 pendaftar pertama.

Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Timur Mohammad Ali Kuncoro mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya menghadirkan Gedung DPRD sebagai ‘Rumah Rakyat’ yang terbuka bagi seluruh masyarakat.

"Kami ingin masyarakat merasa bahwa DPRD adalah Rumah Rakyat yang benar-benar terbuka. Momentum Piala Dunia menjadi kesempatan yang baik untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan menikmati pertandingan bersama dalam suasana penuh kebersamaan," kata Ali Kuncoro, Rabu (8/7).

Menurut dia, sepak bola memiliki kekuatan menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang usia, profesi, maupun latar belakang sosial.

Karena itu, DPRD Jatim ingin menjadikan momentum Piala Dunia sebagai sarana mempererat hubungan antara lembaga legislatif dengan masyarakat melalui ruang publik yang lebih inklusif.

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Selain menghadirkan layar videotron, panitia juga menggandeng pelaku UMKM lokal untuk menyediakan produk gratis bagi 1.000 pengunjung pertama.

Ali menegaskan keterlibatan UMKM merupakan bentuk dukungan DPRD Jatim terhadap pengembangan ekonomi kerakyatan.