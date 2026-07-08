Tujuh Seniman Muda Sumbangkan Lukisan untuk Hibur Pasien Anak di RS Premier Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Tujuh seniman muda yang tergabung dalam komunitas Art Reach menyerahkan karya lukisan mereka kepada RS Premier Surabaya. Lukisan-lukisan itu akan dipajang di sejumlah area pelayanan untuk menghadirkan suasana yang lebih nyaman sekaligus menyemangati pasien, terutama anak-anak.

Di balik kegiatan itu, tersimpan kisah yang menyentuh. Founder Art Reach Kaylee Ann Siswanto (15) ternyata pernah menjadi pasien RS Premiere Surabaya saat masih kecil.

Siswi SMP Cita Hati itu mengaku beberapa kali menjalani perawatan di rumah sakit tersebut, termasuk ketika menderita demam berdarah. Pengalaman mendapat perhatian dari dokter, perawat, dan seluruh tenaga kesehatan meninggalkan kesan mendalam baginya.

"Waktu kecil saya pernah dirawat di rumah sakit ini. Bahkan sama dr Deddy juga pernah waktu saya sakit demam berdarah. Menurut saya dokter, perawat, dan seluruh staf di sini benar-benar care dan perhatian. Hal yang sederhana itu menjadi memori yang sangat baik bagi saya," ujar Kaylee, Rabu (8/7).

Kenangan itulah yang mendorongnya kembali ke RS Premier Surabaya, kali ini bukan sebagai pasien, melainkan sebagai seniman yang ingin berbagi.

"Saya ingin give back ke rumah sakit, bukan sebagai pasien tetapi sebagai artis. Melalui lukisan kami, kami ingin membuat suasana lebih tenang, membahagiakan, dan membuat pasien memiliki kenangan baik selama menjalani perawatan," katanya.

Baca Juga: RS Premiere Surabaya Kembangkan Medical Tourism Bersama Provinsi NTB

Kaylee menjelaskan Art Reach selama ini aktif mendonasikan lukisan ke berbagai panti asuhan, sekolah gratis, hingga Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia (YKAKI). Komunitas tersebut juga mengajak anak-anak melukis sebagai media berekspresi dan membangun semangat.

Dalam kegiatan kali ini, tujuh seniman muda berusia 6 hingga 18 tahun menyumbangkan karya terbaik mereka. Salah satu karya Kaylee berjudul Holding On yang menggambarkan dua ekor tupai saling bergandengan di atas ranting pohon.