New Toyota Hilux Hadir di Surabaya, Tenaga Tembus 201 HP, Ini Harganya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Toyota memperkenalkan New Hilux kepada masyarakat Jawa Timur melalui pameran di Pakuwon Mall, Surabaya, Rabu (8/7). Pikap 4x4 generasi terbaru itu hadir dengan peningkatan performa, desain, fitur keselamatan, hingga kenyamanan berkendara.

Presiden Direktur PT Toyota Astra Motor (TAM) Takuya Yokohama mengatakan New Hilux tetap menjadi salah satu tulang punggung Toyota di segmen pikap 4x4. Hal itu tercermin dari pangsa pasar Hilux yang meningkat dari 57 persen menjadi 70,2 persen pada semester pertama tahun ini dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Salah satu pembaruan utama New Hilux adalah penggunaan mesin diesel 1GD-FTV 2.8 liter berkapasitas 2.755 cc empat silinder. Mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga hingga 201 hp dan torsi maksimum 500 Nm, sehingga menawarkan performa yang lebih baik untuk penggunaan harian maupun medan off-road.

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"Mesin diesel 1GD-FTV 2.8L menjadi salah satu pembaruan utama pada New Hilux. Mesin ini mampu memberikan tenaga lebih besar dan respons berkendara yang lebih baik di berbagai kondisi jalan, termasuk medan berat," ujar Takuya.

Seluruh varian New Hilux dibekali sistem penggerak 4WD (Part Time) with Rear Differential Lock guna meningkatkan kemampuan jelajah di berbagai kondisi medan. Toyota juga melakukan penyempurnaan pada sektor suspensi, stabilitas, dan pengendalian agar kendaraan tetap nyaman dikendarai dalam perjalanan jauh.

Dari sisi eksterior, New Hilux mengusung konsep desain 'Cyber SUMO' dengan tampilan lebih gagah melalui grille baru, bumper berdesain tegas, lampu LED yang lebih ramping, serta emblem TOYOTA pada bagian depan dan belakang.

Untuk varian Double Cabin, mobil ini memiliki panjang 5.320 mm, lebar 1.885 mm, tinggi 1.815 mm, dengan wheelbase 3.085 mm. Ground clearance juga meningkat dari 286 mm menjadi 312 mm sehingga semakin mendukung kemampuan melintasi jalur off-road.

Masuk ke kabin, Toyota menghadirkan interior yang lebih modern. Varian tertinggi tipe V dilengkapi layar multimedia 12,3 inci yang mendukung Apple CarPlay dan Android Auto, MID Full TFT 12 inci, wireless charger, Electronic Parking Brake (EPB), hingga Multi-Terrain Select (MTS) dengan pilihan mode Dirt, Mud, Sand, Deep Snow, dan Auto.