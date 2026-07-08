Eri Cahyadi: Realisasi PAD Surabaya Semester I 2026 Sudah 98 Persen, Masih On The Track

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Semester I 2026 masih berjalan sesuai target. Berdasarkan evaluasi bulanan, capaian PAD disebut telah mencapai sekitar 98 persen dari target yang ditetapkan.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan capaian tersebut menunjukkan kondisi pendapatan daerah masih berada di jalur yang direncanakan.

"Kalau PAD di tahun 2026 sudah sesuai dengan target kita. Karena setiap bulan ada target, dan sudah dihitung serta dilakukan evaluasi setiap bulan terpenuhi,” kata Eri, Rabu (8/7).

Menurut Eri, realisasi PAD tidak bisa dihitung dengan membagi target tahunan secara merata ke dalam 12 bulan. Sebab, setiap jenis pajak memiliki waktu pembayaran yang berbeda.

"PAD itu tidak bisa dipukul rata. Ada PBB yang berakhir di bulan Juli, ada pajak-pajak lain yang memiliki periode pembayaran masing-masing. Karena itu, perhitungan PAD setiap bulan sudah disesuaikan dengan pola penerimaannya,” ujarnya.

Meski demikian, hasil evaluasi hingga pertengahan tahun menunjukkan realisasi pendapatan masih sesuai dengan proyeksi yang telah disusun pemerintah.

"Alhamdulillah setiap bulan yang kami lakukan evaluasi dari perencanaan kita, itu sudah mencapai setiap bulannya 98 persen. Jadi, masih dalam posisi on the track,” ucapnya. (mcr23/jpnn)