Pemburu Biawak Ditemukan Tewas di Bozem Pakal Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang pria yang diduga sedang berburu biawak ditemukan meninggal dunia di kawasan Bozem Sumberejo, Kecamatan Pakal, Surabaya, Selasa (7/7) sore.

Korban diketahui berinisial ISK (43), warga Dusun Ploso, Desa Kalipadang, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik.

Kapolsek Pakal Kompol Sugeng Rianto mengatakan jasad korban pertama kali ditemukan setelah penjaga rumah pompa mendapat informasi dari seorang pemancing.

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"Saksi diberitahu oleh pemancing bahwa terdapat seorang laki-laki yang tergeletak di pinggir jalan area tambak bozem," kata Sugeng, Rabu (8/7).

Petugas gabungan yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi dan melakukan pemeriksaan awal. Korban dinyatakan telah meninggal dunia.

Di lokasi kejadian, polisi menemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan aktivitas korban sebelum meninggal.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan awal di lokasi kejadian, petugas menemukan sebuah karung berisi seekor biawak dan perlengkapan mata kail yang dibawa korban di sepeda motor," ujarnya.

Dari temuan tersebut, polisi menduga korban sebelumnya sedang mencari atau menangkap biawak di sekitar kawasan Bozem Sumberejo.