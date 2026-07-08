PBNU Resmi Tetapkan Tambakberas Jombang Jadi Tuan Rumah Muktamar NU 2026

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi menetapkan Pondok Pesantren Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, sebagai lokasi pelaksanaan Muktamar NU 2026. Agenda lima tahunan organisasi tersebut dijadwalkan berlangsung pada 27 hingga 30 Agustus 2026.

Keputusan itu dibacakan langsung oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Ahyar dalam rapat gabungan Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU, Selasa (7/7).

Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan rapat gabungan tidak hanya menetapkan lokasi, tetapi juga memastikan jadwal pelaksanaan muktamar.

"Selain menetapkan lokasi muktamar, rapat juga memutuskan pelaksanaan muktamar digelar pada 27 sampai 30 Agustus 2026," kata Gus Ipul.

Dalam rapat tersebut, pleno gabungan PBNU juga menyepakati kebijakan khusus bagi PWNU dan PCNU se-Tanah Papua sebagai bentuk perhatian terhadap kondisi dan kebutuhan organisasi di wilayah tersebut.

Gus Ipul meminta seluruh jajaran pengurus NU di tingkat wilayah maupun cabang mulai memusatkan perhatian pada persiapan Muktamar NU 2026.

"Berikutnya yang juga penting, saya mengajak cabang dan wilayah fokus pada persiapan muktamar," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Gus Ipul juga mengingatkan seluruh pengurus NU agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum jelas kebenarannya, terutama yang beredar di media sosial.