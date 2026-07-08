Lansia Tanpa Identitas Tewas Tersambar Kereta Api di Benowo

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang perempuan lanjut usia (lansia) meninggal dunia setelah tertabrak kereta api di pelintasan rel Jalan Sememi Baru, Kecamatan Benowo, Surabaya, Rabu (8/7) pagi.

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 06.00 WIB. Hingga kini, identitas korban maupun penyebab pasti kejadian masih dalam penyelidikan pihak berwenang.

Salah seorang warga sekitar Hendrik mengatakan korban diduga berada di area rel saat kereta api melintas dari arah timur menuju barat.

"Saya tidak tahu apakah bunuh diri atau bukan. Kemungkinan korban berjalan di tengah rel karena jasadnya berada di tengah rel. Kondisinya hancur," ujar Hendrik di lokasi kejadian.

Menurut Hendrik, saat ditemukan korban tidak membawa identitas diri.

"Tidak membawa identitas. Tadi sempat ada orang yang menangis, kami kira keluarganya, tetapi setelah dicek petugas ternyata bukan keluarga korban," katanya.

Petugas gabungan dari BPBD Surabaya, Inafis Polrestabes Surabaya, Satpol PP Surabaya, serta PMI diterjunkan untuk melakukan proses evakuasi.

Dua unit ambulans dikerahkan ke lokasi. Sekitar pukul 09.30 WIB, jenazah korban dievakuasi ke kamar jenazah menggunakan ambulans PMI.