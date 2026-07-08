118 Kebakaran Terjadi di Surabaya Selama 6 Bulan, 5 Orang Meninggal & Kerugian Rp7,9 M

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 118 kasus kebakaran terjadi di Kota Surabaya sepanjang Semester I 2026 atau periode Januari hingga Juni. Total kerugian akibat ratusan kejadian tersebut ditaksir mencapai Rp7,9 miliar, sementara lima orang dilaporkan meninggal dunia.

Data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya menunjukkan, kebakaran menghanguskan 44 rumah warga, enam bangunan industri atau pabrik, serta 11 pertokoan.

Selain itu, terdapat 46 kebakaran yang terjadi di objek nonbangunan, seperti alang-alang, tumpukan sampah, dan lahan kosong. Sementara itu, kebakaran juga menimpa 11 kendaraan, terdiri atas lima sepeda motor dan enam mobil.

Kepala Bidang Pemadam Kebakaran DPKP Kota Surabaya M. Rokhim mengatakan penyebab kebakaran paling banyak dipicu hubungan arus pendek listrik atau korsleting.

"Untuk kasus kebakaran akibat korsleting listrik tercatat sebanyak 30 kejadian, sedangkan akibat rambatan api terbuka sebanyak 23 kasus," ujar Rokhim, Selasa (7/7).

Dia menjelaskan, sebanyak 65 kasus lainnya masih dalam proses penyelidikan sehingga penyebab kebakaran belum dapat dipastikan.

Selain kerugian material, DPKP juga mencatat lima korban meninggal dunia pada periode Mei hingga Juni 2026 serta 16 orang mengalami luka-luka akibat kebakaran.

"Petugas pemadam saat melakukan penanganan kebakaran didampingi tim medis gabungan apabila di lokasi kejadian terdapat korban," katanya.