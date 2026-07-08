Cuaca Jawa Timur 8 Juli 2026, Pagi-Malam Cerah Hingga Berangin
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Rabu (8/7).
Paginya cuaca di seluruh wilayah cerah dan cerah berawan.
Siangnya cuaca di seluruh wilayah masih cerah dan cerah berawan.
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Sorenya cerah dan cerah berawan di seluruh wilayah.
Malamnya cuaca di seluruh wilayah cerah hingga berangin.
BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 13-31 derajat celsius.
Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 18-27 kilometer per jam.
Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)
Berikut ramalan cuaca hari ini khusus daerah-daerah di Jawa Timur beserta imbauan penting untuk masyarakat.
Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra
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