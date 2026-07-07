Unusa Mulai Selenggarakan PPDS, Terima 10 Dokter pada Angkatan Perdana

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) resmi memulai penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dengan menerima 10 peserta pada angkatan perdana. Mereka akan menempuh pendidikan di dua program studi, yakni Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi serta Obstetri dan Ginekologi.

Rektor Unusa Prof Tri Yogi Yuwono mengatakan pembukaan PPDS menjadi langkah baru bagi kampus dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dokter spesialis di Indonesia.

Menurutnya, kepercayaan yang diberikan pemerintah kepada UNUSA merupakan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan menjaga kualitas pendidikan.

“Ini merupakan amanah yang harus kami laksanakan sebaik-baiknya. Kami ingin mencetak dokter spesialis yang kompeten sekaligus mampu menjawab kebutuhan layanan kesehatan di berbagai daerah,” ujar Tri Yogi.

Dia menjelaskan Fakultas Kedokteran Unusa telah mengantongi akreditasi Unggul sehingga dinilai layak menyelenggarakan pendidikan dokter spesialis. Kehadiran PPDS diharapkan dapat membantu mengurangi ketimpangan jumlah dokter spesialis, terutama di wilayah yang masih kekurangan tenaga kesehatan.

Seluruh peserta angkatan pertama diketahui berasal dari berbagai daerah di Jawa Timur. Mereka juga telah menandatangani komitmen untuk kembali mengabdi di daerah atau instansi asal setelah menyelesaikan pendidikan.

“Kami berharap ilmu yang diperoleh nantinya bisa dibawa pulang untuk memperkuat layanan kesehatan di daerah masing-masing,” katanya.

Selain menekankan kualitas akademik, Unusa juga berkomitmen menciptakan lingkungan pendidikan yang aman. Tri menegaskan kampus tidak akan mentoleransi praktik perundungan maupun perploncoan dalam proses pendidikan dokter spesialis.