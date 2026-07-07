TKW Asal Bojonegoro Nekat Robohkan Rumahnya karena Suami Selingkuh
jatim.jpnn.com, BOJONEGORO - Seorang tenaga kerja wanita (TKW) Ngatiatul Kholafiyah (48) nekat merobohkan rumahnya di Desa Tlogoagung, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, menggunakan alat berat pada senin (6/7).
Aksi nekat itu diduga dipicu persoalan rumah tangga karena suaminya berinisial PR selingkuh.
Informasi yang dihimpun, Ngatiatul rutin mengirimkan uang hasil jerih payah di negeri orang untuk membangun sebuah rumah impiannya.
Namun, sepulang ke Indonesia, perempuan tersebut dikabarkan kecewa setelah mengetahui suaminya diduga menjalin hubungan dengan perempuan lain.
Salah satu warga Fajrul mengungkapkan perobohan rumah tersebut di diduga karena perselingkuhan sehingga memicu keretakan rumah tangga.
"Gara-gara suaminya diduga selingkuh, rumah akhirnya dirobohkan," ujar Fajrul, Selasa (7/7).
Aksi perobohan rumah itu sontak menjadi tontonan warga di sekitar lokasi. Kejadian itu pun sempat viral di media sosial.
Kapolsek Kedungadem AKP Matsuiswanto membenarkan adanya peristiwa pembongkaran rumah tersebut.
TKW asal Bojonegoro nekat merobohkan rumahnya menggunakan ekskavator karena suami selingkuh.
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