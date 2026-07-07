Kronologi Kecelakaan Maut Truk Kontainer Tabrak Pemotor di Pasuruan Tewaskan 3 Orang

jatim.jpnn.com, PASURUAN - Kecelakaan maut terjadi di Simpang Empat Patung Sapi, Desa Tawangrejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Selasa (7/7) pagi. Sebuah truk kontainer menabrak lima sepeda motor yang tengah berhenti di lampu merah. Insiden itu menewaskan tiga orang dan enam lainnyaluka-luka.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Pasuruan Ipda Budi Wira mengatakan kecelakaan bermula saat truk kontainer bernomor polisi L-9381-CK yang dikemudikan Agung (34) warga Kelurahan Donorejo, Kecamatan Simokerto, Surabaya melaju dari arah selatan menuju utara di jalur Malang-Surabaya.

Sesampainya di Simpang Empat Patung Sapi, truk diduga kehilangan kendali saat melintasi jalan menurun. Kendaraan kemudian menghantam deretan sepeda motor yang sedang berhenti karena lampu lalu lintas menyala merah.

"Sementara ini ada laporan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk kontainer. Truk saat melintas di jalur turunan menabrak beberapa kendaraan roda dua," kata Budi.

Lima sepeda motor yang terlibat masing-masing Honda Vario N-4116-TEU, Honda Beat N-3739-TDB, Honda Vario N-3070-TDB, Honda Scoopy N-6961-TDU, dan Honda PCX N-6220-TEU.

Tiga korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Mereka adalah Mukhammad Khoiron (44), penumpang Honda Vario N-4116-TEU yang mengalami luka berat di kepala dan patah tangan kiri.

Dua korban meninggal lainnya merupakan pengendara dan penumpang Honda PCX N-6220-TEU, yakni Moch. Ashif (25) dan Moch Ashofi (25). Keduanya mengalami luka berat di bagian kepala.

"Untuk sementara ada tiga korban meninggal dunia dan sejumlah korban luka-luka. Korban yang mengalami luka masih menjalani perawatan di rumah sakit, sedangkan penyebab kecelakaan masih kami dalami," ujar Budi.