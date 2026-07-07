Truk Kontainer Tabrak 5 Pemotor di Pasuruan, 3 Orang Tewas

jatim.jpnn.com, PASURUAN - Truk kontainer bernomor polisi L 9381 CK dikemudikan oleh Agung (34) warga Surabaya menabrak lima sepeda motor saat melintas di Simpang 4 Patung Sapi Termasuk Desa Tawangrejo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, Selasa (7/7).

Kecelakaan yang terjadi pukul 07.40 WIB itu menyebabkan tiga orang meninggal dunia.

Kasi Humas Polres Pasuruan Iptu Joko Suseno menjelaskan kejadian itu bermula saat truk melintas dari arah selatan ke utara. Setibanya di lokasi menabrak lima pemotor.

"Saat melintas jalan menurun tidak bisa menguasai laju kendaraan sehingga menabrak dari belakang kendaraan," kata Joko, Selasa (7/7).

Kejadian itu, membuat pengendara motor PCX bernomor polisi N 6220 TEU bernama Moch Ashif (25) dan penumpangnya Moch Ashof (25) warga Pasuruan meninggal dunia di lokasi.

"Korban meninggal dunia karena mengalami pecah kepala. Keduanya dilarikan ke Rumah Sakit Bhyangkara Pusdik Brimob Watukosek," katanya.

Kemudian, penumpang motor Honda Vario N 4116 TEU bernama Mukhammad Khoirin (44) meninggal dunia karena pecah kepala. Sementara, pengemudi motor Mukhammad Mulyadi (40) dinyataka selamat.

Kendaraan lainnya yang terlibat adalah motor Honda Beat bernomor polisi N 3739 TDB dikemudikan Rudiyanto (31) warga Pasuruan mengalami luka patah pada kaki kanan, dirawat ke RS. Sahabat Sukorejo.