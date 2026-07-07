Cuaca Malang Hari ini, Pagi-Siang Cerah dan Cerah Berawan, Malamnya Berangin

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Selasa (7/7) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai malam cuaca di seluruh kawasan cerah dan cerah berawan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi serupa.

Pagi dan siang cuaca di seluruh kawasan cerah dan cerah berawan.

Sorenya cerah hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.

Malamnya cerah hingga berangin di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 13-29 derajat celsius.

Untuk kecepatan angin dominan dari timur menuju tenggara dengan kecepatan 20-32 kilometer per jam.