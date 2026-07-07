Cuaca Jawa Timur 7 Juli 2026, Pagi-Malam Cerah Hingga Berangin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Selasa (7/7).

Paginya cuaca di seluruh wilayah cerah dan cerah berawan.

Siangnya cuaca di seluruh wilayah cerah.

Sorenya kembali cerah dan cerah berawan di seluruh wilayah.

Malamnya cuaca di seluruh wilayah cerah hingga berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 19-33 derajat celsius.



Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 16-35 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)