JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Hilang Cari Biji Kopi di Hutan Rayap Jember, Nenek Awa Ditemukan Selamat

Hilang Cari Biji Kopi di Hutan Rayap Jember, Nenek Awa Ditemukan Selamat

Selasa, 07 Juli 2026 – 13:08 WIB
Hilang Cari Biji Kopi di Hutan Rayap Jember, Nenek Awa Ditemukan Selamat - JPNN.com Jatim
Tim SAR gabungan menyerahkan korban yang dilaporkan hilang di Hutan Rayap Jember, kepada keluarganya, Senin (6/7/2026) sore. ANTARA/HO-Pos SAR Jember

jatim.jpnn.com, JEMBER - Tim SAR gabungan menemukan seorang lansia yang dilaporkan hilang saat mencari biji kopi di kawasan Hutan Rayap, Desa Darsono, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. Korban ditemukan dalam kondisi selamat pada Senin (6/7) sore.

Korban diketahui bernama Bu Awa (66), warga Desa Darsono, yang sebelumnya dilaporkan hilang sejak Minggu (5/7).

Komandan Tim SAR, Jefriyansah Putra Pratama, mengatakan korban ditemukan sekitar pukul 15.30 WIB.

Baca Juga:

"Korban ditemukan pada pukul 15.30 WIB dan setelah ditemukan, korban langsung dievakuasi oleh tim SAR gabungan," kata Jefriyansah.

Setelah dievakuasi, korban dibawa ke Puskesmas Arjasa untuk menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum dipulangkan kepada keluarganya.

Selama proses pencarian, tim SAR melakukan penyisiran di sekitar lokasi yang diduga menjadi titik hilangnya korban.

Baca Juga:

"Dengan telah ditemukannya korban dalam keadaan selamat, pada pukul 16.30 WIB seluruh unsur SAR melaksanakan debriefing dan operasi SAR secara resmi ditutup," ujarnya.

Operasi pencarian melibatkan Tim Rescue Pos SAR Jember, BPBD Kabupaten Jember, Polsek Arjasa, Koramil Arjasa, PMI Kabupaten Jember, relawan, perangkat desa, dan masyarakat setempat.

Seorang lansia yang hilang saat mencari biji kopi di Hutan Rayap, Jember ditemukan Tim SAR dalam kondisi selamat.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   nenek hilang di Jember Hutan Rayap lansia hilang BPBD Jember Pencarian Korban Hilang

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU