Hilang Cari Biji Kopi di Hutan Rayap Jember, Nenek Awa Ditemukan Selamat

jatim.jpnn.com, JEMBER - Tim SAR gabungan menemukan seorang lansia yang dilaporkan hilang saat mencari biji kopi di kawasan Hutan Rayap, Desa Darsono, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. Korban ditemukan dalam kondisi selamat pada Senin (6/7) sore.

Korban diketahui bernama Bu Awa (66), warga Desa Darsono, yang sebelumnya dilaporkan hilang sejak Minggu (5/7).

Komandan Tim SAR, Jefriyansah Putra Pratama, mengatakan korban ditemukan sekitar pukul 15.30 WIB.

"Korban ditemukan pada pukul 15.30 WIB dan setelah ditemukan, korban langsung dievakuasi oleh tim SAR gabungan," kata Jefriyansah.

Setelah dievakuasi, korban dibawa ke Puskesmas Arjasa untuk menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum dipulangkan kepada keluarganya.

Selama proses pencarian, tim SAR melakukan penyisiran di sekitar lokasi yang diduga menjadi titik hilangnya korban.

Baca Juga: Pemancing Banyuwangi Hilang Terseret Arus di Pantai Bama Baluran

"Dengan telah ditemukannya korban dalam keadaan selamat, pada pukul 16.30 WIB seluruh unsur SAR melaksanakan debriefing dan operasi SAR secara resmi ditutup," ujarnya.

Operasi pencarian melibatkan Tim Rescue Pos SAR Jember, BPBD Kabupaten Jember, Polsek Arjasa, Koramil Arjasa, PMI Kabupaten Jember, relawan, perangkat desa, dan masyarakat setempat.