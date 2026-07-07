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Viral Petani Diangkut Drone Sejauh 1,5 Km di Tuban, Begini Penjelasan Pemiliknya

Selasa, 07 Juli 2026 – 11:06 WIB
Viral Petani Diangkut Drone Sejauh 1,5 Km di Tuban, Begini Penjelasan Pemiliknya - JPNN.com Jatim
Video petani diangkut drone di Tuban viral di media sosial. Pemilik drone menjelaskan alat itu digunakan karena akses menuju lahan sangat sulit. Foto: Tangkapan layar akun TikTok mbahkaruhon.tiktok.com1

jatim.jpnn.com, TUBAN - Video yang memperlihatkan seorang pekerja perkebunan diangkut menggunakan drone di Kabupaten Tuban viral di media sosial. Rekaman tersebut diunggah melalui akun TikTok mbahkaruhon.tiktok.com1 dan telah ditonton jutaan kali.

Dalam video itu terlihat seorang pekerja diterbangkan menggunakan tali yang terhubung ke drone pertanian berkapasitas besar. Keterangan pada unggahan menyebut drone digunakan untuk mengantar pekerja dari lahan menuju lokasi parkir kendaraan yang berjarak sekitar 1,5 kilometer.

Direktur PT Bina Tani Makmur Jombang, Budianto, membenarkan drone dalam video tersebut merupakan milik perusahaannya. Namun, dia menegaskan orang yang diangkut bukan dirinya.

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"Bukan saya yang naik drone. Yang naik drone itu kepala pekerja area, dia mitra saya," kata Budianto saat dihubungi, Senin (6/7).

Menurut Budianto, video itu direkam di salah satu lahan perkebunan yang dikelola perusahaannya di kawasan Merakurak, Kabupaten Tuban.

Dia menjelaskan penggunaan drone bermula dari sulitnya akses menuju lahan yang berada di kawasan berlumpur dekat pantai.

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"Akses jalannya enggak bisa (dilalui kendaraan) karena memang belum ada jalan," ujarnya.

Karena kondisi tersebut, perusahaan memanfaatkan drone pertanian berkapasitas besar sebagai solusi untuk mengangkut kebutuhan operasional menuju lahan.

Video petani diangkut drone di Tuban viral di media sosial. Pemilik drone menjelaskan alat itu digunakan karena akses menuju lahan sangat sulit.
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TAGS   petani diangkut drone drone pertanian drone angkut petani video viral tiktok petani pakai drone Teknologi Pertanian viral

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