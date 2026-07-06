Eri Sebut Kericuhan Konser Denny Caknan karena Banyak Penonton dari Luar Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya akan mengevaluasi kegiatan konser Denny Caknan dalam rangka Soft Launching Creative Hub Surabaya Expo Center (SUBEC) di kawasan eks Hi-Tech Mal (THR) yang berkahir ricuh, Minggu (6/7). Kericuhan itu terjadi karena penumpukan penonton yang memaksa masuk meski pintu pagar telah ditutup oleh petugas sekita pukul 19.00 WIB.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan konser gratis bukan penyebab terjadinya ricuh, melainkan penonton yang bukan masyarakat Surabaya ikut hadir dalam acara tersebut. Bahkan, mereka datang dengan bus.

"Kemarin kemarin katanya sampai ada bis-bisan (penonton datang dengan bis). Jadi, ricuhnya bukan karena gratis," kata Eri ditemui di DPRD Surabaya, Senin (6/7).

Maka dari itu, untuk memastikan hal tersebut, Eri akan melakukan evaluasi.

"Makanya saya coba tanyakan ya sama teman-teman yang di lapangan. Juga saya tanyakan ke nanti ke yang datang baik anggota DPRD maupun Pak Wawali. Kenapa kejadiannya karena apa gitu ya," jelasnya.

"Itu nanti dievaluasi itu apakah yang datang banyak dari luar atau apa kono bis-bisan barang. Katanya begitu," katanya.

Akibat insiden itu, dua orang petugas mengalami luka-luka. Mereka adalah Babinda dan Damkar.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya Billy Daniel Messakh menjelaskan ada 10 orang yang dirujuk ke Rumah Sakit Soewandhie.