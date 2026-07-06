Padel Surabaya Makin Serius, PBPI Resmi Terbentuk dan Siap Bidik Porprov 2027

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Perkumpulan Besar Padel Indonesia (PBPI) Kota Surabaya resmi memiliki kepengurusan definitif setelah menggelar Musyawarah Kota (Muskot) I di Hotel Bonnet Surabaya, Senin (6/7).

Dalam forum tersebut, Rian Septrianto Maulana yang akrab disapa Cak Rian terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PBPI Kota Surabaya periode 2026-2030.

Muskot I dihadiri Ketua Umum PBPI Jawa Timur Rudi Risdianto, Sekretaris Umum KONI Kota Surabaya Randika Asiani, serta perwakilan komunitas dan klub padel dari berbagai wilayah di Surabaya.

Seusai terpilih, Cak Rian menegaskan komitmennya membangun PBPI Surabaya sebagai organisasi yang inklusif dengan merangkul komunitas, klub, pelaku usaha, hingga seluruh pemangku kepentingan olahraga padel.

Menurut dia, prioritas utama kepengurusannya adalah pembinaan atlet usia dini melalui program yang terstruktur dan berkelanjutan.

"PBPI Kota Surabaya harus menjadi rumah besar bagi seluruh insan padel. Kami ingin membangun ekosistem padel yang sehat, kolaboratif, dan berorientasi pada prestasi. Fokus utama kami adalah pembinaan usia dini agar Surabaya mampu melahirkan atlet-atlet terbaik untuk menghadapi berbagai kejuaraan, termasuk Porprov Jawa Timur 2027," ujar Cak Rian.

Dia menambahkan sinergi dengan KONI, pemerintah daerah, sekolah, akademi olahraga, hingga komunitas padel menjadi kunci mempercepat pembinaan prestasi sekaligus memperluas pengembangan olahraga tersebut di masyarakat.

Sementara itu, Ketua Umum PBPI Jawa Timur Rudi Risdianto menyebut terbentuknya PBPI Surabaya sebagai momentum penting bagi perkembangan padel di Jawa Timur.