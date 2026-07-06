Resmikan Pusat Belajar Atlet, SMAMX Surabaya Dukung Prestasi Akademik & Olahraga Siswa

jatim.jpnn.com, SURABAYA - SMA Muhammadiyah 10 (SMAMX) Surabaya meresmikan Pusat Belajar Atlet bertepatan dengan pembukaan Forum Ta'aruf Siswa (Fortasi) Tahun Ajaran 2026/2027. Fasilitas tersebut disiapkan untuk membantu siswa berstatus atlet tetap berprestasi di bidang olahraga tanpa mengabaikan pendidikan akademik.

Peresmian juga dirangkai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat pembinaan atlet pelajar di Kota Surabaya.

Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil meresmikan fasilitas tersebut didampingi Ketua Umum KONI Kota Surabaya Arderio Hukom, Kepala SMAMX Salim Bahsiry, dan Direktur MBA Spartans Sudarusman.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMAMX Alfianur Rizal mengatakan Pusat Belajar Atlet merupakan program unggulan yang dirancang untuk memberikan layanan pendidikan bagi siswa yang berprofesi sebagai atlet.

Program tersebut mengintegrasikan pembelajaran akademik dengan pembinaan olahraga melalui pendampingan belajar, penyesuaian proses pembelajaran, pemantauan perkembangan akademik, hingga koordinasi dengan orang tua, pelatih, dan organisasi olahraga.

Selain itu, sekolah juga memberikan pendampingan terhadap persoalan akademik maupun psikologis yang kerap dihadapi atlet pelajar agar mereka tetap mampu menjaga performa saat bertanding.

"Harapannya para atlet mampu meraih prestasi terbaik di bidang olahraga sekaligus memiliki bekal akademik yang kuat untuk masa depan," ujar Alfianur, Senin (6/7).

Saat ini, SMAMX memiliki sekitar 200 siswa berstatus atlet dari berbagai cabang olahraga, seperti renang, panahan, karate, pencak silat, anggar, wushu, sepatu roda, bulu tangkis, futsal, jujitsu, pickleball, kabaddi, sepak bola, atletik, balap sepeda, menembak, polo air, floorball, hoki, woodball, hingga tinju.