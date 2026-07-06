Kronologi Konser Denny Caknan di eks Hi-Tech Mall Ricuh Sebabkan Penonton Luka-Luka

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Konser Denny Caknan dalam rangka Soft Launching Creative Hub Surabaya Expo Center (SUBEC) di kawasan eks Hi-Tech Mal (THR) berkahir ricuh, Minggu (5/7) malam. Akibatnya, 12 orang dirujuk ke rumah sakit. Konser ini digelar atas partisipasi dari sponsor sehingga penonton tak dipungut biaya alias gratis.

Kasi Humas Polrestabes Surabaya AKP Hadi Ismanto menjelaskan akibat kejadian itu 21 orang mengalami luka-luka.

“Rujuk RSUD Soewandhie 12 orang. ?Dipulangkan satu orang. ?Sembuh di lokasi delapan orang,” ungkap Hadi, Senin (6/7).

Hadi menjelaskan kejadian itu bermula saat pembukaan gerbang para penonton mulai pukul 16.00 WIB, penonton memasuki area konser, melalui pintu utama dengan sistem pemeriksaan ketat, oleh petugas keamanan gabungan.

Kemudian pukul 16.15 WIB, dibuka oleh MC dilanjutkan penampilan pengisi acara terdiri dari pertunjukan band musik. Acara sempat memasuki jeda sekira jam 17.30 WIB, untuk kumandang Adzan Maghrib, dan 18.35 WIB pelaksanaan Sholat Isya.

“Pukul 19.27 WIB Penonton yang di luar memaksa masuk pintu gerbang, hingga pintu gerbang jebol dan situasi di dalam lapangan, hampir penuh. Pukul 19.45 WIB, Kerumunan massa tetap ingin memaksa masuk meskipun adanya pagar petis dari petugas pengamanan,” bebernya.

Puncaknya, massa bergerak masuk ke Venue dan tidak mengindahkan arahan petugas penonton memadati area, pukul 19.57 WIB.

“Penampilan Penyanyi Denny Caknan sekira jam 20.20 WIB, dan juga dilakukan penyekatan oleh petugas keamanan di pintu masuk untuk menghalau penonton agar tidak masuk ke depan Venue SUBEC, pukul 20.55 WIB,” kata dia.