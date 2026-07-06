12 Orang Dirujuk ke Rumah Sakit Imbas Kericuhan Konser Soft Launching Eks Hi-Tech Mal

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 12 orang penonton konser Denny Caknan dalam rangka Soft Launching Creative Hub Surabaya Expo Center (SUBEC) di kawasan eks Hi-Tech Mal (THR) dirujuk ke RSUD Soewandhie usai ricuh, Minggu (5/7).

Kericuhan dipicu oleh membludaknya penonton yang tetap berusaha masuk ke area konser meski akses telah ditutup pada pukul 19.00 WIB.

Penumpukan di luar lokasi membuat sebagian penonton nekat menerobos hingga pagar pembatas akhirnya roboh.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya Billy Daniel Messakh menjelaskan dua orang yang dirujuk ke rumah sakit mengalami trauma karena tertimpa pintu yang jatuh.

"Sisanya mengalami nyeri karena terinjak," kata Billy dikonfirmasi, Senin (6/7).

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Surabaya Syaifuddin Zuhri menilai seharusnya Dinas Kesehatan bersama RSUD Soewandhie memiliki langkah antisipasi terhadap masalah ini.

"Mestinya sigap, di mana ada kerumunan secara otomatis mereka harusnya bisa antisipasi, saya mendengar keluhan beberapa korban yang mengaku tak tertangani dengan baik," kata Kaji Ipuk, sapaan akrabnya.

Maka dari itu, dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil pihak terkait untuk meminta penjelasan.