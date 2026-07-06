Menaker Ungkap Program Prioritas Prabowo untuk Tingkatkan Kompetensi Jutaan Tenaga Kerja

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Menteri Ketenagakerjaan RI Prof Yassierli menegaskan peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui program upskilling dan reskilling menjadi salah satu agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Menurut Yassierli, Kementerian Ketenagakerjaan saat ini fokus menjalankan dua agenda besar, yakni pengembangan kompetensi melalui pelatihan vokasi dan pemagangan nasional.

"Pengembangan kompetensi itu ada lewat pelatihan vokasi nasional dan pemagangan nasional. Selain itu, kita masih punya pekerjaan rumah bagaimana membangun hubungan industrial. Ada praktik yang kita lihat di PT HM Sampoerna, dari harmonis menuju hubungan industrial yang transformatif," ujar Yassierli dalam kegiatan Sinergi Pilar Bangsa: Praktik Baik Hubungan Industrial Pancasila di Surabaya.

Dia mengatakan peningkatan kualitas SDM harus berjalan beriringan dengan penguatan hubungan industrial agar dunia usaha memiliki daya tahan menghadapi tantangan ekonomi.

"Semangatnya adalah membangun daya tahan industri melalui kolaborasi lintas sektor. Saya berharap kegiatan ini menjadi model untuk memperkuat sinergi pemerintah, dunia usaha, dan pekerja serta menginspirasi perusahaan lain dalam menerapkan praktik baik Hubungan Industrial Pancasila," katanya.

Kegiatan tersebut menjadi forum pembelajaran bersama untuk memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam hubungan industrial sekaligus mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui program upskilling dan reskilling bagi para pencari kerja.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Sampoerna Rianto mengatakan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan, kemanusiaan, persatuan, dan musyawarah menjadi fondasi dalam membangun hubungan kerja yang sehat dan berkelanjutan.

Menurut dia, nilai-nilai tersebut sejalan dengan Falsafah Tiga Tangan Sampoerna yang menekankan keseimbangan kontribusi antara konsumen dewasa, karyawan, mitra usaha, dan masyarakat.