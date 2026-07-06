Konser Denny Caknan dalam Soft Launching Eks Hi Tech Mal Ricuh, 2 Orang Terluka

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Suasana konser Denny Caknan dalam rangka Soft Launching Creative Hub Surabaya Expo Center (SUBEC) di kawasan eks Hi-Tech Mal (THR) mendadak ricuh, Minggu (5/7). Hal itu diduga karena jumlah penonton yang terus berdatangan. Namun, pintu pagar area konser ditutup pukul 19.00 WIB.

Antusiasme penonton menumpuk di luar dan mereka berusaha masuk hingga akhirnya menjebol pagar.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya Eddy Christijanto membernarkan peristiwa ini. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyayangkan insiden tersebut.

"Jebolnya pagar pembatas itu, disebabkan adanya aksi dorong penonton yang menyaksikan pertunjukan musik di SBEC," ujar Eddy, Senin (6/7).

Berdasarkan informasi yang dihimpun , konser ini digelar atas partisipasi dari para sponsor sehingga penonton tak dipungut biaya.

"Pagar yang jebol itu didorong secara paksa oleh penonton yang ingin masuk," terang mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya ini.

Sebanyak dua orang mengalami luka-luka. Mereka merupakan anggota Babinsa dan Petugas Pemadam Kebakaran (PMK) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (PMK) Kota Surabaya.

"Ada anggota Babinsa dan PMK yang terluka," ucapnya.