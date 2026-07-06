Gunung Semeru Meletus Lagi, Penambang Pasir Diminta Waspada Bahaya Tersembunyi

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang kembali erupsi pada Senin (6/7) pagi. Tinggi kolom letusan mencapai sekitar 1 kilometer di atas puncak.

Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru, Yadi Yuliandi, mengatakan erupsi terjadi pada pukul 05.13 WIB.

"Terjadi erupsi Gunung Semeru pada pukul 05.13 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 1 kilometer di atas puncak atau 4.676 meter di atas permukaan laut," kata Yadi dalam laporan tertulis.

Kolom abu terpantau berwarna kelabu dengan intensitas tebal mengarah ke utara. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 milimeter dan durasi 167 detik. Hingga kini, aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih berstatus Level III (Siaga).

Petugas mengimbau masyarakat tidak melakukan aktivitas di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan hingga radius 13 kilometer dari puncak atau pusat erupsi.

Di luar zona tersebut, warga juga diminta tidak beraktivitas dalam jarak 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terdampak awan panas maupun aliran lahar hingga 17 kilometer dari puncak.

"Masyarakat dilarang beraktivitas dalam radius lima kilometer dari kawah/puncak Gunung Api Semeru, karena rawan terhadap bahaya lontaran batu (pijar)," ujarnya.

Warga juga diminta mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan aliran lahar di sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, Besuk Sat, serta anak-anak sungai yang berhulu di Gunung Semeru.