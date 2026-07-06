Eks Hi-Tech Mal Resmi Dibuka untuk Pusat Kreativitas Anak Muda

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya resmi mengoperasikan Eks Hi-Tech Mal sebagai pusat kreativitas anak muda di Kota Surabaya. Pembukan itu ditandai dengan soft launching yang dilakukan pada Minggu (5/7) malam.

Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya Herry Purwadi mengatakan, Eks Hi-Tech Mal telah menjadi pusat kreativitas anak muda dan komunitas di Kota Surabaya.

"Jadi, malam ini telah dibuka soft launching Eks Hi-Tech Mal. Ke depannya tempat ini akan digunakan sebagai tempat anak muda hingga komunitas di Surabaya,” kata Herry.

Herry menyebutkan pemkot ingin Eks Hi-Tech Mal dihidupkan kembali dengan berbagai aktivitas di dalamnya. Untuk sementara ini, Pemkot masih melakukan beberapa penyempurnaan agar tempat ini ke depannya dapat membawa manfaat untuk anak muda di Surabaya.

“Untuk sementara ini, masih proses untuk menyiapkan berbagai hal yang dibutuhkan oleh teman-teman komunitas. Dengan begitu kami harap ke depannya akan lebih banyak lagi komunitas yang masuk untuk menempati tenant yang sudah disediakan di Eks Hi-Tech Mal,” sebutnya.

Herry menambahkan tempat ini bisa dijadikan untuk anak-anak muda di Surabaya menyalurkan bakatnya. Mulai dari kegiatan e-sport hingga kegiatan kreativitas lainnya.

"Karena pemkot ingin, tempat ini benar-benar menjadi ruang bagi anak muda ke depannya,” pungkasnya. (mcr23/jpnn)