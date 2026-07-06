Lapangan Potro Agung Disulap Jadi Sport Center, Warga Diminta Kelola Mandiri

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Lapangan Potro Agung di Kelurahan Rangkah, Kecamatan Tambaksari, kini tampil dengan wajah baru. Ruang terbuka yang sebelumnya dikenal gersang dan berpasir telah direvitalisasi menjadi sport center lengkap yang diharapkan menjadi pusat aktivitas olahraga sekaligus penggerak ekonomi warga.

Peresmian fasilitas tersebut dilakukan oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Minggu (5/7), ditandai dengan pertandingan mini soccer bersama para pemain Persebaya Legend.

Sport center yang berdiri di atas lahan sekitar 4.700 meter persegi itu dilengkapi lapangan mini soccer, jogging track, lapangan basket, hingga lapangan voli. Proyek revitalisasi tersebut menelan anggaran sekitar Rp2,4 miliar.

Menurut Eri, pembangunan Lapangan Potro Agung merupakan tindak lanjut usulan masyarakat yang disampaikan melalui RT, RW, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam Musrenbang 2024.

“Lapangan Potro Agung yang legendaris ini akhirnya selesai dibangun. Semua dilakukan secara bertahap sesuai skala prioritas anggaran yang dimiliki Pemkot Surabaya,” kata Eri.

Berbeda dengan fasilitas olahraga lain, pengelolaan sport center ini nantinya akan diserahkan kepada LPMK bersama warga sekitar. Pemerintah Kota Surabaya mendorong pengelola memanfaatkan fasilitas tersebut secara produktif, termasuk melalui sistem penyewaan, agar biaya operasional dan perawatan dapat dipenuhi secara mandiri.

Eri menegaskan seluruh pendapatan dari penyewaan harus dikelola secara transparan dan diprioritaskan untuk pemeliharaan fasilitas.

“Kalau sudah ada pemasukan dari penyewaan, harus dipakai untuk merawat lapangan. Jangan sampai ketika rusak kembali mengajukan anggaran ke pemerintah. Manajemen pengelola harus berjalan dengan baik,” tuturnya.