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Terobos Lampu Merah, Pemotor Tewas Kecelakaan di Jalan Diponegoro Surabaya

Senin, 06 Juli 2026 – 11:36 WIB
Terobos Lampu Merah, Pemotor Tewas Kecelakaan di Jalan Diponegoro Surabaya - JPNN.com Jatim
Petugas evakuasi korban kecelakaan di Jalan Diponegoro Surabaya. Foto: 112

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kecelakaan lalu lintas melibatkan sepeda motor dengan mobil terjadi di simpang empat Jalan Diponegoro nomor 177 atau di depan warung kopi, Minggu (5/7) sekitar pukul 02.45 WIB. Insiden itu menyebabkan satu orang meninggal dunia yang belum diketahui identitasnya.

Kanit Gakkum Sat Lantas Polrestabes Surabaya AKP Supriono menjelaskan kejadian itu bermula saat sepeda motor berpelat L 4788 yang dikemudikan oleh AJ (21) warga Wiyung berjalan dr arah utara ke selatan.

AJ membonceng dua orang temannya yakni TR warga Geneng Ngawi, dan satu orang yang belum diketahui identitas.

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"Saat di lokasi kejadian. Sepeda motor menerobos lampu merah dan terjadilah tabrakan dengan mobil yang dikemudikan oleh W warga Gubeng," kata Supriono.

Akibatnya, satu orang yang belum diketahui identitasnya itu meninggal dunia, sedangkan dua lainnya mengalami luka-luka.

Sementara itu, Kabid Darlog BPBD Kota Surabaya Linda Novitasari menjelaskan petugas tiba di lokasi langsung melakukan evakuasi.

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"Saat petugas tiba di lokasi untuk korban berada di jalan tengah jalan kondisi sadar," katanya.

Satu korban yang meninggal dunia dibawa menggunakan ambulans Dinsos ke kamar jenazah RSU dr Soetomo. (mcr23/jpnn)

Pemotor yang diduga menerobos lampu merah tewas usai terlibat kecelakaan dengan mobil di Jalan Diponegoro, Surabaya. Dua penumpang lainnya mengalami luka-luka

Redaktur : Arry Dwi Saputra
Reporter : Ardini Pramitha

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TAGS   kecelakaan surabaya pemotor terobos lampu merah kecelakaan Jalan Diponegoro kecelakaan maut diponegoro

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