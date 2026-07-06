Pemkot Bangun Mini Bozem untuk Mengatasi Banjir di Margomulyo

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mulai menyiapkan sejumlah langkah untuk mengatasi persoalan genangan yang kerap muncul di kawasan Margomulyo. Salah satu upaya yang segera direalisasikan adalah pembangunan mini bozem di area exit Tol Margomulyo-Tandes sebagai tempat penampungan sementara air hujan.

Proyek tersebut menjadi bagian dari penataan sistem drainase yang dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pengelola jalan tol hingga kawasan industri yang berada di sekitar Margomulyo.

Kepala Bidang Drainase Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Surabaya, Adi Gunita, mengatakan penanganan banjir di kawasan itu tidak bisa dilakukan secara parsial. Menurutnya, seluruh jaringan saluran dari hulu hingga hilir harus terhubung agar aliran air dapat mengalir dengan baik.

“Penanganan genangan harus dilakukan secara bersama-sama. Kalau hanya saluran di hulunya yang dibenahi sementara hilirnya tidak, hasilnya tentu tidak akan maksimal,” ujarnya, Minggu (5/7).

Pemkot bersama PT Margabumi telah memetakan pekerjaan yang akan dilakukan di kawasan bawah jalan tol Margomulyo, salah satu titik yang selama ini menjadi langganan genangan ketika hujan deras.

Selain memperbaiki konektivitas saluran drainase, Pemkot juga akan meningkatkan kapasitas rumah pompa yang berfungsi mengalirkan air menuju Saluran Margomulyo Tengah hingga akhirnya dibuang ke laut melalui Rumah Pompa Balong II.

Adi menjelaskan pembangunan jaringan saluran menuju Rumah Pompa Balong II masih menjadi fokus utama.

"Sebagai pendukung, kami juga akan membangun rumah pompa berkapasitas kecil agar proses pengaliran air berlangsung lebih cepat," katanya.