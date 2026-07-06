Cuaca Malang Hari ini, Pagi Sampai Malam Berpotensi Cerah Hingga Berangin

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Senin (6/7) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai sore cuaca di seluruh kawasan cerah.

Malamnya cerah hingga berangin di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya cerah di seluruh kawasan.

Siang dan sore cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Malamnya cerah hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 17-32 derajat celsius.