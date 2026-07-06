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Jatim Deklarasikan Sebagai Provinsi dengan Event Terbanyak, Sport Tourism Jadi Andalan

Senin, 06 Juli 2026 – 08:43 WIB
Jatim Deklarasikan Sebagai Provinsi dengan Event Terbanyak, Sport Tourism Jadi Andalan - JPNN.com Jatim
Jawa Timur mengandalkan ribuan event dan sport tourism untuk menarik wisatawan. Mantra 116 diikuti lebih dari 4.000 pelari dari 22 negara. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendeklarasikan diri sebagai provinsi dengan jumlah penyelenggaraan event terbanyak di Indonesia. Ribuan agenda yang digelar sepanjang tahun diklaim menjadi salah satu penggerak utama kunjungan wisatawan ke berbagai daerah.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur Evy Afianasari mengatakan sekitar 30 persen wisatawan yang datang ke Jawa Timur terdorong oleh penyelenggaraan berbagai event di 38 kabupaten dan kota.

"Jawa Timur mendeklarasikan diri sebagai provinsi yang mempunyai event terbanyak. Ini sudah dibuktikan jumlah event kita ada ribuan di Jawa Timur," kata Evy di sela penyelenggaraan Malang Trail Runners (Mantra) 116 di Kabupaten Pasuruan, Sabtu (4/7).

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Menurut Evy, salah satu strategi yang terus diperkuat adalah pengembangan sport tourism sebagai motor baru pertumbuhan sektor pariwisata sekaligus penggerak ekonomi daerah.

Selain meningkatkan kunjungan wisatawan, konsep tersebut dinilai mampu menggerakkan pelaku UMKM, sektor perhotelan, transportasi, hingga memperkenalkan potensi desa wisata di sekitar kawasan pegunungan.

Evy optimistis jumlah wisatawan mancanegara akan meningkat seiring berkembangnya konsep eco sport tourism di Jawa Timur.

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Optimisme itu salah satunya terlihat dari penyelenggaraan Mantra 116 yang diikuti 4.014 pelari dari 22 negara di Asia, Eropa, dan Afrika.

Ajang lari lintas alam tersebut kembali digelar setelah sempat terhenti akibat pandemi dengan menawarkan enam kategori lomba, mulai 10 kilometer hingga 116 kilometer, melintasi kawasan Gunung Arjuno-Welirang di Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan.

Pemprov Jatim mendeklarasikan diri sebagai provinsi dengan event terbanyak. Sport tourism menjadi strategi utama untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.
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TAGS   sport tourism Pemprov Jatim Khofifah Indar Parawansa Malang Trail Runners wisatawan mancanegara event Jawa Timur eco sport tourism

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